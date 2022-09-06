KARA YOLLARI SON DURUM I 6 Eylül Salı 2022 hangi kara yolunda çalışma var?

KARA YOLLARI SON DURUM I 6 Eylül Salı 2022 hangi kara yolunda çalışma var?

Ailesiyle ya da iş için yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, Hangi kara yolunda çalışma var? sorusunu gündeme taşıyarak, araştırma yapmaya başladı. Peki, Hangi kara yolunda çalışma var?

Günü ailesiyle ya da iş için yollarda geçirecek olan vatandaşlar, kara yollarındaki son durumu merak ediyor.

Geçecekleri güzergahta çalışma olup olmadığını merak edenler, bu konuda en net bilgilere ulaşmak istiyor.

Vatandaşlar yollarda sorun yaşamamak, ya da geç kalmamak için, "Hangi kara yolunda çalışma var?" sorusunu araştırıyor.

Peki, Hangi kara yolunda çalışma var? İşte kara yollarında son durum...

Hangi kara yolunda çalışma var?

AA'nın haberine göre; Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

Çanakkale-İzmir yolunun 22-24. kilometrelerinde (Aliağa şehir geçişi) farklı seviyeli kavşak yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple yol trafiğe kapatılarak, sürücüler şehir içi güzergahlara yönlendiriliyor. Dokurcun-Mudurnu-Nallıhan yolunun 32-34. kilometrelerindeki asfalt sathi kaplama yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Erdemli-Silifke-Taşucu yolunun 30-34. kilometrelerinde (Büyükeceli ve Yanışlı arası) patlatmalı yapım çalışmaları dolayısıyla 09.00-17.00 saatlerinde ulaşıma kontrollü izin verilecek. Nevşehir-Ürgüp-Kayseri yolunun 14-20. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor. Tokat-Niksar yolunun 33-35, Erzurum-Çat yolunun 48-51, Seydikemer-Kaş yolunun 0-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor. Kırıkhan-Hatay yolunun 1-2. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor. Beşikdüzü-Trabzon yolunun 45. kilometresindeki Akyazı Tüneli'nde elektrik elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması nedeniyle her iki yönde bulunan tüplerde 08.00-20.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.