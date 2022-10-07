KARA YOLLARI SON DURUM I 7 Ekim Cuma 2022 hangi kara yolunda çalışma var?

KARA YOLLARI SON DURUM I 7 Ekim Cuma 2022 hangi kara yolunda çalışma var?

Ailesiyle ya da iş için yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, Hangi kara yolunda çalışma var? sorusunu gündeme taşıyarak, araştırma yapmaya başladı. Peki, Hangi kara yolunda çalışma var?

Günü ailesiyle ya da iş için yollarda geçirecek olan vatandaşlar, kara yollarındaki son durumu merak ediyor.

Geçecekleri güzergahta çalışma olup olmadığını merak edenler, bu konuda en net bilgilere ulaşmak istiyor.

Vatandaşlar yollarda sorun yaşamamak, ya da geç kalmamak için, "Hangi kara yolunda çalışma var?" sorusunu araştırıyor.

Peki, Hangi kara yolunda çalışma var? İşte kara yollarında son durum...

Hangi kara yolunda çalışma var?

AA'nın haberine göre; Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Selimpaşa Kavşağı-Mahmutbey Gişeleri bölgesinde üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle her gün 22.00-06.00 saatlerinde otoyolun Edirne istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 4-6. kilometrelerinde (Güzelbahçe-Urla kavşakları) ekolojik köprü yapım çalışmaları sebebiyle İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşıma ikinci ve üçüncü şeritlerden izin veriliyor. Ankara-Niğde Otoyolu'nun Kırşehir-Bozkır kavşakları 24. kilometresinde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 3-7. kilometrelerinde (Pozantı mevkisi) Adana istikametine doğru bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriliyor. Bu nedenle ulaşım Ankara istikametinde çift yönlü sürdürülüyor. Osmaniye-Gaziantep yolu, 0-1. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler Toprakkale il yoluna yönlendiriliyor. Karamanlı-Burdur yolunun 22-27. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

İznik-Orhangazi yolunun 15-35. kilometreleri, UKOME Kurulunun 176 sayılı kararına istinaden ağır tonajlı taşıtlar ile tarım araçlarının geçişine kapatıldı. Ardahan-Göle yolunun 36-40. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Trabzon-Gümüşhane yolunun 50-53. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor. İnebolu-Kastamonu yolunun 33-55. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.