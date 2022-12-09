Kara yollarında son durum I Hangi kara yolunda çalışma var?

Kara yollarında son durum I Hangi kara yolunda çalışma var?

Ailesiyle ya da iş için yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, "Hangi kara yolunda çalışma var?" sorusunu gündeme taşıyarak, araştırma yapmaya başladı. Peki, Hangi kara yolunda çalışma var?

Günü ailesiyle ya da iş için yollarda geçirecek olan vatandaşlar, kara yollarındaki son durumu merak ediyor.

Geçecekleri güzergahta çalışma olup olmadığını merak edenler, bu konuda en net bilgilere ulaşmak istiyor.

Vatandaşlar yollarda sorun yaşamamak, ya da geç kalmamak için, "Hangi kara yolunda çalışma var?" sorusunu araştırıyor.

Peki, Hangi kara yolunda çalışma var? İşte kara yollarında son durum...

Hangi kara yolunda çalışma var?

AA'nın haberine göre; Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İstanbul-İzmit yolunun Kuruçeşme mevkisinde tramvay hattı yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun İzmir istikameti, Zeytinler-Karaburun kavşakları, 3-5'inci kilometreleri arasında sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlere yönlendiriliyor. Kızılcahamam-Ankara yolunun 33-35'inci kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle her iki istikamet trafiğe kapatılarak ulaşım servis yollarına yönlendiriliyor. Dursunbey-Harmancık yolunun 14-15'inci kilometrelerinde (Hondullar Mahallesi mevkisi) patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle bugün 10.00-16.00 saatleri arasında yol trafiğe kapatılacak. Adana-Karataş yolunun 3-5'inci kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Nevşehir-Aksaray yolunun 16-22'nci kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Samsun-Ankara yolunun 21-26'ncı kilometreleri arasında (Havza tünelleri mevkisi) heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor. Kütahya-İnönü yolunun 42'nci kilometresinde üst geçit onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 5-6'ncı kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor. Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39'uncu kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.