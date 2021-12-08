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    Karabaş patka, 11 yıl sonra Hersek lagününde

    Türkiye'de nadir rastlanan ördek türleri arasında bulunan ve kış göçmeni olarak da bilinen karabaş patka, Yalova’nın Altınova ilçesindeki Hersek Lagünü'nde görüntülendi.
    • AA
    • 08.12.2021 - 05:06
    • Güncelleme : 08.12.2021 - 05:07
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    Karabaş patka, 11 yıl sonra Hersek lagününde

    Altınova Belediyesi, lagünde en son 2010’da görüntülenen dört patka cinsinden biri karabaş patkanın 11 sene sonra yeniden kayda alındığını duyurdu.

    BU YIL ÇANAKKALE VE TRABZON'DA GÖRÜLDÜ

    Karabaş patka bu yıl daha önce Çanakkale ve Trabzon’da gözlemlenmişti.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen Altınova Belediyesi kuş gözlemcisi Fatih Bülbül, lagünde 11 yıl sonra üç birey dişi karabaş patkanın, elmabaş, tepeli ve pasbaş patkalarla yerini almasının, kuş gözlemcileri ve doğaseverleri heyecanlandırdığını ifade etti.

    Karabaş patka, 11 yıl sonra Hersek lagününde #1

    Karabaş patka, 11 yıl sonra Hersek lagününde #2

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