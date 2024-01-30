Karabük - Bartın yolunun mest eden güzelliği Karabük-Bartın kara yolu güzergahındaki ormanlar, kar yağışının ardından beyaza büründü. Yazın yeşil rengiyle büyüleyen ormanlar şimdi ise karın güzelliğini sergiliyor.

İHA

Türkiye'nin birçok bölgesi yoğun kar yağışı altında.

Bu yerlerden birisi de Karabük ve Bartın...

Karabük-Bartın kara yolu güzergahındaki ormanlar, yazın yeşil rengiyle büyülerken kar yağışının ardından beyaz örtüsüyle kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Araçlarıyla yolculuk yapanlar şanslı

Araçlarıyla bu istikameti kullanan vatandaşlar; çam, kayın, gürgen ve meşe ağaçlarından oluşan ormanların arasında kıvrılıp uzayan kara yolu ağı boyunca eşsiz manzaraya şahitlik yapıyor.

Beyaza bürünen orman ve kıvrımlı yollar drone ile görüntülendi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)