Karabük - Bartın yolunun mest eden güzelliği

İHA
Türkiye'nin birçok bölgesi yoğun kar yağışı altında.
Bu yerlerden birisi de Karabük ve Bartın...
Karabük-Bartın kara yolu güzergahındaki ormanlar, yazın yeşil rengiyle büyülerken kar yağışının ardından beyaz örtüsüyle kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.
Araçlarıyla yolculuk yapanlar şanslı
Araçlarıyla bu istikameti kullanan vatandaşlar; çam, kayın, gürgen ve meşe ağaçlarından oluşan ormanların arasında kıvrılıp uzayan kara yolu ağı boyunca eşsiz manzaraya şahitlik yapıyor.
Beyaza bürünen orman ve kıvrımlı yollar drone ile görüntülendi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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