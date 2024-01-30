Karabük - Bartın yolunun mest eden güzelliği
İHA

Türkiye'nin birçok bölgesi yoğun kar yağışı altında.

Bu yerlerden birisi de Karabük ve Bartın...

Karabük-Bartın kara yolu güzergahındaki ormanlar, yazın yeşil rengiyle büyülerken kar yağışının ardından beyaz örtüsüyle kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Araçlarıyla yolculuk yapanlar şanslı

Araçlarıyla bu istikameti kullanan vatandaşlar; çam, kayın, gürgen ve meşe ağaçlarından oluşan ormanların arasında kıvrılıp uzayan kara yolu ağı boyunca eşsiz manzaraya şahitlik yapıyor.

Beyaza bürünen orman ve kıvrımlı yollar drone ile görüntülendi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)