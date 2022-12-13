Petrol
80.67
3.44%
Euro
19.8017
0.85%
Dolar
18.6378
0.00%
Altın
1.085
1.77%
Borsa
5256
1.21%
Bitcoin
334.574
3.82%
BTXN Coin
5.30
5.57%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Çok bulutlu 7 C

    Karabük Eflani’de kar yağışı etkili oldu

    Karabük'ün Eflani ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ile ilçe merkezi beyaz örtüyle kaplanmaya başladı.
    • 13.12.2022 - 21:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Karabük Eflani’de kar yağışı etkili oldu

    Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yurdun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı..

    Karabük şehir merkezinde ve ilçelerinde gündüz saatlerinde etkili olan sağanak yağışı Eflani ilçesinde akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

    Yollar karla kaplandı

    İHA'nın haberine göre, sağanak yağışlı günlerin ardından etkili olmaya başlayan kar yağışı Karabük ve Eflani ilçesinin yüksek kesimlerinde görünmeye başladı.

    Karabük Eflani’de kar yağışı etkili oldu #1

    Karabük Eflani’de kar yağışı etkili oldu #2

    Karabük Eflani’de kar yağışı etkili oldu #3


    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    ABD enflasyon verisi sonrası Bitcoin yükselişe geçti
    Ekonomi

    ABD enflasyon verisi sonrası Bitcoin yükselişe geçti

    1 haftada 2 bin 17 kaçak göçmen yakalandı
    3. Sayfa

    1 haftada 2 bin 17 kaçak göçmen yakalandı

    Görüş Bildir