- Haberler
- Yaşam Haberleri
- Karabük Eflani’de kar yağışı etkili oldu
Karabük Eflani’de kar yağışı etkili oldu
Karabük'ün Eflani ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ile ilçe merkezi beyaz örtüyle kaplanmaya başladı.
- 13.12.2022 - 21:19
Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yurdun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı..
Karabük şehir merkezinde ve ilçelerinde gündüz saatlerinde etkili olan sağanak yağışı Eflani ilçesinde akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.
Yollar karla kaplandı
İHA'nın haberine göre, sağanak yağışlı günlerin ardından etkili olmaya başlayan kar yağışı Karabük ve Eflani ilçesinin yüksek kesimlerinde görünmeye başladı.