Karabük'ün Safranbolu ilçesinde aç kalan tilkinin şehir merkezine inerek bir markete girdi. Tilkinin markete girdiği anlar kameraya yansıdı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesi Barış Mahallesi'nde yaşanan olayda, aç kaldığı tahmin edilen bir tilki, kapısı açık olan markete girdi.

Bir anda neye uğradığını şaşıran market işletmecisi, şaşkınlığını üzerinden atar atmaz cep telefonuna sarıldı.

"HOŞT MU DİYECEĞİZ NE DİYECEĞİZ"

Oldukça şaşıran gencin o anları kayda alarak "Markete tilki girdiği, ona hoşt mu diyeceğiz ne diyeceğiz?" sözleriyle şaşkınlığı kameraya yansıdı.

Karabük'te aç kalan tilki markete girdi VİDEO

"ÇOK ŞAŞIRDIM"

Marketin güvenlik kamerasına da yansıyan olaya tanıklık eden market işletmecisi Emir Baş, “Kasada oturup telefonla oynuyordum. Biranda kapıdan girenin tilki olduğunu görünce hemen arkadaşlarıma atmak için kayda aldım. İçerde biraz oyalandıktan sonra hemen çıkıp gitti. Hayatımda yaban hayvanı yakından görmemiştim. Çok şaşırdım” dedi.