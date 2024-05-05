Karabük’te at ve yavrusu doğumdan hemen sonra görüntülendi

İHA

Karabük ilinin kendine özgü evleri ile tanınan Safranbolu ilçesinde bulunan At Çiftliği’nde "Pony" cinsi atın doğum anları heyecan yaşattı.

At çiftliğinin misafirleri de bu heyecana ortak oldu.

6 yaşındaki "Şeker" isimli atın doğumu sonrasında tayı ile birlikte görüntüleri kalpleri ısıttı.

Tayın ismi "Jelibon" oldu

Şeker'den doğan taya ise "Jelibon" ismi verildi.

"Çok heyecanlıydık"

Çiftliğin sahibi Oğuzhan Güngör, heyecanlarını şöyle dile getirdi:

Çiftliğimizin Şeker’i sağlıklı bir tay dünya getirdi. Çok güzel bir anı oldu hem bizim için hem de misafirlerimiz için. Çok heyecanlıydık. O anları da kayıt altına aldık.