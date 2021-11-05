Araçla seyir halindeyken karşılaştıkları ayıyı görüntülemek isteyen vatandaşlar fotoğraf çekme telaşına girerken, ayının o anlarını bir vatandaş yayınladı.

Karabük Eskipazar-Mengen yolu Kuzyaka'da minibüsle cenazeden dönüş yapan vatandaşlar, ormanlık alanda ayıyı fark etti.

Bazı vatandaşlar minibüsü durdurup, ayıyı görüntülemek için birbiriyle yarıştı.

ARACIN KAPISININ AÇILMAK İSTENMESİNE TEPKİ

Tebessüm ettiren görüntülerde, ayının fotoğrafını çekmek isteyenler aracın kapısını açmak isterken bazıları ise saldırabileceği ihtimali üzerine tepki gösterdi.

KORKUP KAÇTI

Vatandaşlar aç olduğunu düşündükleri ayıya yiyecek bırakırken, korkan ayı bir süre sonra ormanlık alana kaçıp izini kaybettirdi.

Karabük'te ayıyla karşılaşanlar, kayda almak için yarıştı VİDEO



"AÇ OLDUĞU İÇİN SALDIRABİLİR"

Vatandaşlardan Ali Sorgun, bölgeye mantar toplamaya giden vatandaşları uyararak, “Seyahat halindeyken ayı yolumuza çıktı, bizi paniklettirdi. Hayvan aç. Ekmek attığımızda alıp götürdü. Bu yörede mantar toplayanlar çok olduğundan onların dikkat etmesini istedik. Gerçekten de aç olduğu için saldırabilir. Dikkatli olun. Ekmek verdikten sonra ayıya rahatsızlık vermeyelim diye uzaklaştık.” dedi.