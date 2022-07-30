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    Karabük'te bir eve tilki girdi

    Karabük'te yolunu şaşıran bir tilki, girdiği evde cep telefonuyla görüntülendi.
    • 30.07.2022 - 23:29
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    Karabük'te bir eve tilki girdi

    Karabük'ün Kurtuluş Mahallesi Efe Sokak'ta meydana gelen olayda, Fatma Ulusoy'a ait eve tilki girdi.

    Evin içinde gezinen tilkiyi gören Ulusoy büyük şaşkınlık yaşarken o anları cep telefonu ile kaydetti.

    Kapıdan çıkıp gitti

    İHA'da yer alan habere göre, ev sahibini görünce korkan tilki de kapıdan çıkarak uzaklaştı.

    Karabük'te yolunu şaşıran tilki eve girdi VİDEO

    Karabük te bir eve tilki girdi #1

    Karabük te bir eve tilki girdi #2


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