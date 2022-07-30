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Karabük'te bir eve tilki girdi
Karabük'te yolunu şaşıran bir tilki, girdiği evde cep telefonuyla görüntülendi.
- 30.07.2022 - 23:29
Karabük'ün Kurtuluş Mahallesi Efe Sokak'ta meydana gelen olayda, Fatma Ulusoy'a ait eve tilki girdi.
Evin içinde gezinen tilkiyi gören Ulusoy büyük şaşkınlık yaşarken o anları cep telefonu ile kaydetti.
Kapıdan çıkıp gitti
İHA'da yer alan habere göre, ev sahibini görünce korkan tilki de kapıdan çıkarak uzaklaştı.
Karabük'te yolunu şaşıran tilki eve girdi VİDEO