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    Karabük’te gelinlikle nikah masasından önce sınav sırasına oturdu

    Düğün tarihi ile KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Test sınavı çakışan gelin, gelinliği ile Karabük Üniversitesi’ne gitti. Sınava giren gelin, sonrasında nikahı için yola çıktı.
    • 02.10.2022 - 12:43
    • Güncelleme : 02.10.2022 - 13:07
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    Karabük’te gelinlikle nikah masasından önce sınav sırasına oturdu

    Geçtiğimiz hafta farklı oturumları yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda bu hafta da Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumu gerçekleştirildi.

    Devlet kadrosuna yerleşmek isteyen adaylar, bugün iki oturumda sınava girdi.

    Gelin çiçeği yerine giriş belgesi

    Karabük’te sınav heyecanı yaşayan adaylardan Kübra Karataş’ın ise düğün tarihi ile ÖABT sınav tarihi aynı güne denk düştü.

    Hayatını Ali Selam ile birleştirecek olan gelin Kübra Karataş, gelinliğini giyerek, eline gelin çiçeği yerine sınav giriş belgesini alıp Karabük Üniversitesi’nin yolunu tuttu.

    Karabük’te gelinlikle nikah masasından önce sınav sırasına oturdu ViDEO

    “Umarım gelinlik uğurlu olur”

    Süslediği gelin arabasının önüne ‘Sınav Gelini’ yazan damat Ali Selam, nikah masasından önce eşini gelinliği ile birlikte sınava getirdi.

    İHA’ya konuşan Kübra Karataş, iki heyecanı bir arada yaşadığını ifade ederek, “Şu anda herkes bir şaşkınlık içinde bakıyor. İki heyecanı birlikte yaşıyorum. Sınavdan çıkınca düğüne gideceğiz. Sınav heyecanı düğün heyecanına dönüşecek. Umarım gelinlik uğurlu olur. Bizim için unutulmaz bir anı oldu. İlköğretim matematik öğretmenliği sınavına gireceğim. İnşallah hayırlısı olur.” dedi.

    Karabük’te gelinlikle nikah masasından önce sınav sırasına oturdu #1

    “Böyle bir çakışma söz konusu oldu”

    Damat Ali Selam ise sınav tarihi belli olmadan önce düğün tarihini aldıklarını söyleyerek, “Düğün tarihini değiştiremeyince haliyle böyle bir çakışma söz konusu oldu. Ama unutulmaz bir anı olacak bizim için ve biz de çok heyecanlıyız. Ben dışarda heyecanla eşimi bekleyeceğim. Ben ondan daha heyecanlıyım.” diye konuştu.

    Karabük’te gelinlikle nikah masasından önce sınav sırasına oturdu #2

    Karabük’te gelinlikle nikah masasından önce sınav sırasına oturdu #3

    Karabük’te gelinlikle nikah masasından önce sınav sırasına oturdu #4


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