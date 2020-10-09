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    Karabük'te 'Hayalet' kıyafeti ile koronavirüse karşı uyardılar

    2 arkadaş, üzerlerine örttükleri beyaz örtülerle caddeden geçenleri koronavirüse karşı uyardı. Hayalet kostümlü çift, görenlerin ilgisini çekti.
    • DHA
    • 09.10.2020 - 17:59
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    Karabük'te 'Hayalet' kıyafeti ile koronavirüse karşı uyardılar

     

    Karabük'te iki arkadaş, koronavirüse karşı insanları uyarmak için farklı bir yönteme başvurdu.

    Koronavirüs salgınına dikkat çekmek isteyen İlayda ve yanındaki arkadaşı, beyaz örtüyü üzerlerine alarak, 'hayalet' kılığına girerek sokaklara çıktı.

    "HAYALETLERE KORONAVİRÜS BULAŞMIYOR"

    Gençler, "Hayaletlere koronavirüs bulaşmıyor" diyerek salgına dikkat çekti. 2 arkadaş, sosyal mesafe ve maske kuralını hatırlattı.

    2 genci görenler fotoğraf çektirdi.

    Karabük te Hayalet kıyafeti ile koronavirüse karşı uyardılar #1

    Karabük te Hayalet kıyafeti ile koronavirüse karşı uyardılar #2

    Karabük te Hayalet kıyafeti ile koronavirüse karşı uyardılar #3

    Karabük te Hayalet kıyafeti ile koronavirüse karşı uyardılar #4

    Karabük te Hayalet kıyafeti ile koronavirüse karşı uyardılar #5

    Karabük te Hayalet kıyafeti ile koronavirüse karşı uyardılar #6

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