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    Karabük'te iki tilki, evlerin çatısında güneşlendi

    Karabük'te yerleşim yerine inerek evlerin çatısına çıkan tilkiler, cep telefonuyla görüntülendi.
    • 27.07.2022 - 18:42
    • Güncelleme : 27.07.2022 - 19:36
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    Karabük'te iki tilki, evlerin çatısında güneşlendi

    Karabük'te yerleşim yerine inen tilkiler, evlerin çatısına çıktı.

    Yaylacık Mahallesi'nde bulunan bazı evlerin çatısına çıkan iki tilki, cep telefonuyla kayıt altına alındı.

    Çatıda güneşlendiler

    AA'da yer alan habere göre, uzun süre kendilerini görüntüleyenlere aldırmadan güneşlenen tilkiler, daha sonra gözden kayboldu.

    Karabük te iki tilki, evlerin çatısında güneşlendi #1

    Karabük te iki tilki, evlerin çatısında güneşlendi #2


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