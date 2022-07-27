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- Karabük'te iki tilki, evlerin çatısında güneşlendi
Karabük'te iki tilki, evlerin çatısında güneşlendi
Karabük'te yerleşim yerine inerek evlerin çatısına çıkan tilkiler, cep telefonuyla görüntülendi.
- 27.07.2022 - 18:42
- Güncelleme : 27.07.2022 - 19:36
Karabük'te yerleşim yerine inen tilkiler, evlerin çatısına çıktı.
Yaylacık Mahallesi'nde bulunan bazı evlerin çatısına çıkan iki tilki, cep telefonuyla kayıt altına alındı.
Çatıda güneşlendiler
AA'da yer alan habere göre, uzun süre kendilerini görüntüleyenlere aldırmadan güneşlenen tilkiler, daha sonra gözden kayboldu.