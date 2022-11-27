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    Karabük’te kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu

    Karabük'te hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye düştüğü yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaştı.
    • 27.11.2022 - 08:06
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    Karabük’te kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Karabük’ün yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı aralıksız devam ediyor.

    Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 10 santimi buldu

    İHA'nın haberine göre; Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden birisi olmayı hedefleyen Keltepe Kayak Merkezi, Ahmetusta ve Sarıçiçek Yaylası ile Arıcak Köyü mevkiinde kar yağışı ile birlikte kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaştı.

    Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceyi bulan bölgelerde kar etkisini sürdürürken, bazı vatandaşlar arazi araçlarıyla karın keyfini çıkardı.

    Karabük’te kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu - VİDEO

    Karabük’te kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu #1

    Karabük’te kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu #2

    Karabük’te kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu #3


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