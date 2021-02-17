Yoğun kar yağışının tadını çıkaran Karabüklüler, kardan yaptıkları gelinlerine kına gecesi düzenleyerek eğlendi.

Karabük’te yoğun kar yağışıyla birlikte caddeler, sokaklar ve bahçeler beyaza büründü.

Karı gören Karabüklüler de bunu bir eğlenceye dönüştürerek çeşitli eserler yaptı.

Kar tanelerinin maharetli ellerle adeta birer sanat eserine dönüştüğü ve görenlerin bir kez daha baktığı kar heykelleri mest etti.

KARDAN GELİNİ SÜSLEDİLER

Kardan yapılan aslan, panda, kurt ve birbirinden güzel eserler görenleri kendine hayran bırakırken, yaşanan pandemiden dolayı düğünlerin ve kına gecelerinin yasak olduğu Karabük’te yapılan kardan gelini süsleyen kadınlar, kına yakmaktan da geri kalmadı.

SOSYAL MEDYADA DA İLGİ GÖRDÜ

Kardan gelin etrafından toplanan kadınların, kına gecesini yaşattığı eğlenceli video ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Karabük'te kardan geline kına gecesi yaptılar VİDEO









