Karabük'te kas hastası İbrahim Bedir, azmiyle örnek oldu

Karabük'te çocuk yaşta kas erimesi olarak bilinen Duchenne Musküler Distrofi hastalığı nedeniyle engelli kalan İbrahim Bedir, hem radyo programları hem de bir derneğin başkanlığını yapıyor.

Karabük'te 1978 yılında dünyaya gelen ve 6 yaşında DMD hastalığına yakalanan İbrahim Bedir, bir süre sonra yürüyemez hale geldi.

YILMADI, RADYO PROGRAMCISI OLDU

Yaşadığı rahatsızlığa karşın hayata sımsıkı tutunan Bedir, hayatında dönüm noktası olarak nitelendirdiği radyo programcılığına kentte yayın yapan bir radyoda 2002 yılında başladı.

Radyo programını 18 yıldır devam ettiren Bedir, seslendirdiği şiirler ve hikayelerle insanların gönlünde taht kurdu.

EVLENDİ, DERNEKLE BİRÇOK AİLEYE YARDIM ETTİ

Bu sürede evlenen ve iki çocuk sahibi olan Bedir, kendisini yardım işlerine de adayarak başkanı olduğu Erzurumlular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği aracılığıyla birçok aileye yardım ulaştırdı.

Evinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki radyo ve dernek başkanlığına her gün tekerlekli sandalyesiyle yardım almadan giden Bedir, kendisi gibi engellilere örnek olabilmek için hayatının sonuna kadar mücadele etmeye kararlı.

"22 YAŞINA KADAR YAŞAR DEDİLER"

İbrahim Bedir, 6 yaşından bugüne bu rahatsızlıkla mücadele ettiğini söyledi.

Bazı doktorların kendisi için "22 yaşına kadar ancak yaşar" dediğini, 42 yaşında ve çok sağlıklı olduğunu belirten Bedir, "Hayata ne kadar bağlı kalırsanız, bu dünyada var olduğunuzu ve bu dünyada bir şeylere yaradığınızı hissedebilirseniz o zaman yaşamınızın bir anlamı oluyor. Yaşamın bir anlamı olunca da gerekli olan enerjiyi alıyorsunuz zaten." diye konuştu.

"VAR OLABİLECEĞİMİN KAVGASINI VERDİM"

Her engelli gibi kendisinin de birçok sorun yaşadığını anlatan Bedir, şöyle devam etti:

"Mücadele etmenin pes etmekten daha başarılı bir şey olduğunu ve bu sayede hayatın içinde var olabileceğimin kavgasını verdim. Arkadaşlarımla bir yerde otururken onlar kalkıp gider, beni unuturlardı, bu beni mutlu ederdi. Demek ki ben hiçbir arkadaşımın, tanıdığımın kafasında hatta sizin.. Bir 10 dakika sonra engelli bir insanla röportaj yaptığınız kafanızda kalmayacak çünkü ben bununla yaşamadığım için kalmayacak."

"RADYO, ÇOK ÖNEMLİ BİR KAZANÇ OLDU"

Herkesin yapabileceği bir şeylerin olduğunu vurgulayan Bedir, "Radyo benim için çok çok önemli bir kazanç oldu. Hayatımın 25 senesinde medya sektörü içinde oldum. Bunun kattığı, sosyal ilişkiler, kendimizi anlatma konularında çok şey oldu. Bunun yanında 7 yıl önce derneğin başkanlığına beni layık gördüler. 7 yıldır bu bayrağı yaptığımız projelerle daha ileriye taşımaya çalışıyoruz." dedi.

"VAR OLABİLECEĞİMİN KAVGASINI VERDİM"

Annesinin kendisine çok büyük destek olduğunu, babasını erken yaşta kaybettiğini belirten Bedir, şunları kaydetti:

"Engelli ailelerine çok büyük görevler düşüyor. İlk önce engelli bir çocuk sahibi anlayışından uzaklaşmaları gerekiyor ki ondan sonra kendi çocuklarına güç versinler, hayata tutunmalarında yardımcı olabilsinler. Sayısız dostum, kardeşim var. Bunlar bizi hayata bağlayan insanlar oldu. Başta anneme, aileme, arkadaşlarıma ve eşime, çocuklarıma teşekkür ederim. Şu anda beni hayata bağlayan o kadar çok sebep var ki. Çocuklarım var, eşim var, bir hayatım var."