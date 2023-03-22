Karabük'te kediler için ahşap merdiven yaptırdı Karabük'te hayvansever kadın, yaptırdığı ahşap merdivenle evinin kapılarını sokak kedilerine açtı.

Karabük'te aşçı olarak çalışan 28 yaşındaki Kevser Erkartal, sokak kedilerinin soğuktan etkilenmemesi ve aç kalmaması için birinci kattaki evinin balkonuna ahşap merdiven yaptırdı.

Merdiveni kullanan kediler balkondan eve girerek hem ısınıyor hem de besleniyor.

Kimi komşuları bu durumdan rahatsız olsa da Erkartal’ın bu davranışı diğer komşuları tarafından takdirle karşılandı.

"Balkona sığınsınlar diye düşündük"

Sokaktaki bütün kedilere bakmaya çalıştığını belirten Kevser Erkartal, şunları söyledi:

Kapıma geliyorlardı, beni çok seviyorlardı. Apartmandakiler sorun yaptı. Biz de dışarıdan bir yer yapalım dedik. Balkona sığınsınlar diye düşündük. Arkadaşım yardımcı oldu. İsteyen evde isteyen balkonda kalıyor. Önceden balkonu açabiliyorlardı. Kapıyı sağlamlaştırınca biz açmaya başladık. Çünkü biz uyurken kapıyı açmaya çalışıyorlar.

"Hayvanlar bizim canımız"

Erkartal'ın yaptığı işin çok güzel olduğunu ifade eden bir vatandaş da şu ifadeleri kullandı: