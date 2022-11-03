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    Karabük'te safran hasadına üç haftada 60 bin kişi geldi

    Bölgeye önemli bir ekonomik girdi sağlayan 'safran hasadı', Avrupalı ve Arap turistler tarafından rağbet görüyor. Safran tarlaları, şifa ve görsel şölen açısından da turizmi canlandırıyor.
    • 03.11.2022 - 17:20
    • Güncelleme : 03.11.2022 - 17:26
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    Karabük'te safran hasadına üç haftada 60 bin kişi geldi

    Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yetişen safran hasadı yoğun ilgi görüyor.

    Üzerinden 3 hafta geçen hasat döneminde kilosu 100 bin TL’den alıcı bulan safran, yerli ve yabancı turistlerin beğenisini topladı.

    21 günde 60 bin kişi geldi

    UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve bölgedeki turizmin önemli bir parçası haline gelen safran tarlaları, üç haftada 60 bin kişiyi ağırladı.

    İHA'nın aktarımına göre; özellikle bu yıl Avrupalı turistlerin daha çok rağbet gösterdiği safran tarlasında hasat dönemi sürüyor.

    Karabük te safran hasadına üç haftada 60 bin kişi geldi #1

    "Arap müşterilerimiz de çok fazla"

    Çiftçi İsmail Yılmaz, “Hafta sonu özellikle çok kalabalık. Bu 3 haftalık süreçte 50-60 bin kişi tarlamızı ziyaret etti. Bu yıl özellikle Avrupalı turist daha çok geliyor. Arap müşterilerimiz de çok fazla. Bunun haricinde Avrupa’dan çok gelen ziyaretçi var. Artık Safranbolu’da safranın yetiştirildiğini çoğu öğrenmiş. Sırf tarlaları görmek, fotoğraf çekmek veya safran satın almak için bölgemize geliyorlar.” diye konuştu.

    Karabük'te safran hasadına üç haftada 60 bin kişi geldi VİDEO

    Karabük te safran hasadına üç haftada 60 bin kişi geldi #2

    "2023 yılındaki rotalarına Safranbolu’yu eklediler"

    Fransa'dan 15 acente sahibinin safran tarlalarına gelerek bilgi aldığını aktaran Yılmaz, “Safranbolu’yu ve safranı görmek için bölgemize gelerek bilgi aldılar. 2023 yılındaki rotalarına Safranbolu’yu eklediler. Önümüzdeki yıl inşallah Safranbolu’da çok fazla Fransız göreceğiz.” ifadelerini kullandı.

    Karabük te safran hasadına üç haftada 60 bin kişi geldi #3

    Şifa deposu

    Yılmaz, safranın mutluluk hormonu salgıladığını, insanların tadından fazla şifalı olduğu için kullandığını söyledi.

    Karabük te safran hasadına üç haftada 60 bin kişi geldi #4

    Karabük te safran hasadına üç haftada 60 bin kişi geldi #5


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