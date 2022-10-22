Bölgeye önemli bir ekonomik girdi sağlayan 'safran hasadı', aynı zamanda tarladaki görsel şölen açısından da turizmi canlandırıyor. Fotoğraf tutkunları da safran festivaline yoğun ilgi gösteriyor.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve en iyi korunan 20 kent arasında bulunan Safranbolu’da gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında “safran hasadı” yapıldı.

Boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda sektörü gibi birçok alanda kullanılan safran, "mucize bitki" olarak adlandırılıyor.

İlçeye adını da veren safran tarlaları ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Hasat yapıp fotoğraf çektirdiler

Bu yıl 6'ncısı düzenlenen Safran Festivali kapsamında yapılan safran hasadı, yoğun ilgi gördü.

Safran tarlasına giren vatandaşlar, ellerine sepetleri alarak hem haasat yaptı hem de o anları ölümsüzleştirdi.

Kilosu 100 bin lira

Bölgede festival şeklinde yapılan hasatla dönemi, tarımsal ürüne katkı sağladığı gibi turizmi de canlandırıyor.

Kilosu 100 bin liraya alıcı bulan safran hasadını yerinde görmek isteyen ve Amerika’dan Türkiye’ye ilk defa gelen Mbula Ratzlaff, safran bitkisini ilk kez gördüğünü ve mutlu olduğunu belirtti.

İHA'nın aktarımına göre; Ratzlaff, safran tarlalarının etkileyici olduğunu ve toplanması noktasında gerekli bilgileri alarak tecrübe edindiklerini söyledi.

Karabük'te safran hasadına yoğun ilgi VİDEO



"Türkiye bu konuda cennet"

İstanbul’dan safran hasadı için Safranbolu’yu ziyaret eden Elif Tümen, “İlk kez katılıyorum. Safranın ne kadar faydalı bitki ve baharat olduğunu buraya gelince öğrenmiş oldum. Benim için keyifli bir gün oluyor. Umarım daha çok safran yetiştirilir. Türkiye bu konuda cennet ama maalesef ki dünya piyasasında geride kalmış. Dilerim bu etkinlikler çok olur ve daha fazla safran yetiştirilir." diye konuştu.

"Maden kazasından dolayı etkinliklerimizin bir kısmını iptal ettik"

Düzenlenen etkinlikte konuşan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, geniş bir katılımla 6’ncısını gerçekleştirdikleri Safran Festivali ile safranın adını duyurmak için çalışma yaptıklarını ifade ederek, “Ancak Amasra’da meydana gelen maden kazasından dolayı etkinliklerimizin bir kısmını iptal etmek durumunda kaldık. Bu etkinliklerle daha çok ulusal basının dikkatini çekmesini hedeflemiştik” dedi.