Karabük'te şehit oğlu için cami yaptırdı

Safranbolu'da yaşayan Hasan Arık, şehit olan oğlunun adını yaşatmak için cami yaptırdı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan Hasan Arık, 1993 yılında Hakkari'de şehit olan oğlu Mustafa Arık adına, köylüler ve Vali Fuat Gürel'den de destek alarak cami yaptırdı.

Arık'ın, Kehler köyü Kırıklar Mahallesi'ndeki arazisine yaptırdığı cami, köy odası ve lojmandan oluşan bina, Vali Fuat Gürel ve beraberindeki heyet tarafından ziyaret edildi.

"Emeği geçen herkese teşekkür ederim"

Gürel, burada yaptığı konuşmada, "Bu güzel tesisi köyümüze kazandıran, aziz şehidimiz Mustafa Arık'ın babası Hasan Arık amcamız başta olmak üzere köy sakinlerine ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Hasan amcamız bu güzel camiyi ve tesisleri kazandırdı, bizden de çevre düzenlemesi için talepte bulundu. Şehitlerimizin, devletimize ve bizlere bıraktığı kutsal emanetlerinin talebini yerine getirmek için ekiplerimizi görevlendirdik ve onlar da kısa sürede bu talebi yerine getirmiş olduk." diye konuştu.

Ziyarette Gürel'e, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Genel Meclisi üyeleri Nuri Kırımlı ve Mustafa Ünal da eşlik etti.