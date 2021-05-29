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    Karabük'te şimşekli gece

    Karabük'te akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışla birlikte şimşekler geceyi aydınlattı.
    • İHA
    • 29.05.2021 - 03:12
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    Karabük'te şimşekli gece

    Karabük'te etkili olan aşırı sıcakların ardından akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu.

    ŞİMŞEKLER GECEYİ AYDINLATTI

    Yağmurla birlikte gök gürültüsü gecenin sessizliğini bozarken, şimşekler de gecenin karanlığını aydınlattı.

    Kent genelinde etkili olan şimşekler ortaya güzel görüntüler çıkardı.

    Karabük te şimşekli gece #1

    Karabük te şimşekli gece #2

    Karabük te şimşekli gece #3

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