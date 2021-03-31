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Karabük'te su samuru görüntülendi
Yenice ilçesini mesken tutan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
- İHA
- 31.03.2021 - 16:23
- Güncelleme : 31.03.2021 - 16:44
Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliğince (IUCN) 'nesli tehdide yakın' kategorisinde sınıflandırılan su samuru, Karabük’ün Yenice ilçesinde görüldü.
Uğur Ayan isimli vatandaş, Yenice Irmağı’ndaki su samurunu fark ettikten sonra o anları cep telefonu ile kayda aldı.
IRMAK KENARINDA GEZİNTİYE ÇIKTI
Çevreyi gözleyen su samuru, daha sonra ırmaktaki suyun içinden karşıya geçip gözden kayboldu. Yaklaşık 40 gün önce de balık avlarken görüntülenen su samurları ilçeyi mesken tuttu.
Karabük'te nesli tükenmekte olan su samurları ilçeyi mesken tuttu