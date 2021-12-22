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Karabük'te sürücülere zor anlar yaşatan kar, çocukların eğlencesi oldu

Karabük'te sürücülere zor anlar yaşatan kar, çocukların eğlencesi oldu

Karabük'te etkili olan kar, sürücülere zor anlar yaşattı. Sürücüler karla kaplı yokuşları çıkamazken, çocuklar ve gençler ise yokuş aşağı kayarak eğlendi.