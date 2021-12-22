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    Karabük'te sürücülere zor anlar yaşatan kar, çocukların eğlencesi oldu

    Karabük'te etkili olan kar, sürücülere zor anlar yaşattı. Sürücüler karla kaplı yokuşları çıkamazken, çocuklar ve gençler ise yokuş aşağı kayarak eğlendi.
    • DHA
    • 22.12.2021 - 00:01
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    Karabük'te sürücülere zor anlar yaşatan kar, çocukların eğlencesi oldu

    Karabük’te akşam saatlerinde başlayan kar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

    Hava sıcaklığının eksi 1 dereceye kadar düştüğü Karabük’te kar nedeniyle kayganlaşan yollarda sürücüler zor anlar yaşadı.

    ARAÇLAR YOKUŞLARI ÇIKAMADI

    Kar yağışının etkisiyle kayganlaşan yollarda sürücüler yokuşları çıkmakta zorlandı.

    KARIN TADINI ÇIKARANLAR DA VARDI

    Kar yağışının etkisini artırmasıyla eğlenmek isteyenler de sokaklara akın etti. 5000 Evler Mahallesi’nde bir araya gelen çocuklar ve gençler gönüllerince kar topu oynadı, poşetlerle kaydı.

    Karabük te sürücülere zor anlar yaşatan kar, çocukların eğlencesi oldu #1


    Karabük te sürücülere zor anlar yaşatan kar, çocukların eğlencesi oldu #2

    Karabük te sürücülere zor anlar yaşatan kar, çocukların eğlencesi oldu #3

    Karabük te sürücülere zor anlar yaşatan kar, çocukların eğlencesi oldu #4

    Karabük te sürücülere zor anlar yaşatan kar, çocukların eğlencesi oldu #5

    Karabük te sürücülere zor anlar yaşatan kar, çocukların eğlencesi oldu #6

    Karabük te sürücülere zor anlar yaşatan kar, çocukların eğlencesi oldu #7

    Karabük te sürücülere zor anlar yaşatan kar, çocukların eğlencesi oldu #8

    Karabük te sürücülere zor anlar yaşatan kar, çocukların eğlencesi oldu #9

    Karabük te sürücülere zor anlar yaşatan kar, çocukların eğlencesi oldu #10

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