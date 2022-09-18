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    Karabük'te vinçle gelin arabasının önünü kesti

    Karabük'ün Eflani ilçesinde, gelin arabasının önünü vinçle kesen operatör bahşişi alınca yolu açtı.
    • Haber Merkezi
    • 18.09.2022 - 10:19
    • Güncelleme : 18.09.2022 - 10:40
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    Karabük'te vinçle gelin arabasının önünü kesti

    Karabük'ün Eflani ilçesinde, hazır beton işi yapan vinç operatörü Nurullah Soydan, dünyaevine girmeye hazırlanan Hakan Özen ve Nurşen Demirtaş'ın düğün konvoyunun önünü Eflani yakınlarında kullandığı vinçle kesti.

    Gelin arabasından inen damat, vincin ucundaki "Hakan ve Nurşen çiftine ömür boyu mutluluklar dileriz" notunun altındaki mandallara bir miktar para taktı.

    Bahşişi alınca yolu açtı

    AA'nın haberine göre; bahşişi alan vinç operatörünün yolu açmasıyla konvoy düğün salonuna doğru hareket etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler beğeni topladı.

    Karabük'te vinçle gelin arabasının önünü kesti ViDEO

    Karabük te vinçle gelin arabasının önünü kesti #1

    Karabük te vinçle gelin arabasının önünü kesti #2


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