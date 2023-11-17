Karabük'te yüksek kesimlere kar yağdı

İHA
Hava sıcaklığı yurdun büyük bir bölümünde mevsim normallerine geriledi...
Türkiye'nin batısı, kasım ayının ortalarına geldiğimiz bu günlerde yağışlı havanın etkisi altına girdi..
Batıdan başlayan yağışlı hava, tüm yurtta yüzünü gösterdi.
Yağış, yüksek kesimlerde kar şeklinde görüldü.
Karabük'te kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kar yağışı uyarısının ardından akşam saatlerinde Karabük’ün yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı, gece saatlerinde devam etti.
Sarıçiçek ve ÖmürAhmetkıran mevkiinde etkili olan kar yağışı sonrası doğa beyaz örtüyle kaplandı.
Kar sevincini yaşamak isteyen vatandaşlar arazi araçlarıyla yüksek kesimlere çıkarken, bölgede kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi aştı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış