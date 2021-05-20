Karacabey Longozu, yemyeşil bitki örtüsüyle görenleri büyülüyor

Bursa Karacabey Longozu, koronavirüs döneminde izole tatil için tercih edilen yerlerden birisi oldu.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde yer alan longoz, görenlerin ilgisini çekiyor. 300 kuşa ev sahipliği yapan longoz, yılkı atlarıyla seyrine doyumsuz görüntüler oluşturuyor. Vatandaşların izole tatil için tercih ettiği yerler arasında olan longoza gelenler, doğa yürüyüşleri yapma fırsatı buluyor.

BESLENME VE DİNLENME ALANI

Marmara Denizi'nin kıyısında, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün koruması altındaki Karacabey Longozu, birçok kuş türü için önemli bir beslenme, dinlenme ve üreme alanı niteliği taşıyor.

Kumlu yolları, büyük sazlıkları, heybetli ağaçları, yer yer su birikintileri ve Dalyan Gölü'yle dikkati çeken, avlanmanın yasak olduğu longozda bulunan sulak alanlarda, yakın kırsal mahallelerin sakinlerine ait mandalar ve yerli ırk inekler serinliyor.

SEYRİNE DOYUMSUZ MANZARALAR

İzmir'den Bursa'ya yaklaşık bir asır önce göç eden Yörüklerin doğaya saldığı Orta Asya kökenli atlar da longozda sürüler halinde yabani olarak gezip nesillerini sürdürüyor.

Doğayla uyumları ile dikkati çeken ve bölge insanı tarafından efsaneleştirilip pek çok rivayete konu edilen yılkı atlarıyla longoz, seyrine doyumsuz görüntüler oluşturuyor.

İZOLE TATİLİN ADRESİ

Nilüferleri, endemik bitki türlerini, yabani memelileri barındıran, yeşilin binbir tonunun suyla bütünleştiği, doğa belgesellerini aratmayan longoz, huzurlu ortamıyla salgın sürecinde günübirlik ziyaretçilerini ağırlıyor. Kapalı mekanlardan uzaklaşıp longoza gelenler, doğa yürüyüşü yaparak, gölde kayıkla tur atıyor.



