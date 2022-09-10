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    Karaçay Deresi lastik çöplüğüne döndü

    Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde mahalleli atıkların dere yatağını kirlettiğini belirterek, yetkililerden lastiklerin kaldırılmasını istedi.
    • Haber Merkezi
    • 10.09.2022 - 10:38
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    Karaçay Deresi lastik çöplüğüne döndü

    Osmaniye'nin Toprakkale ilçesi Kumarlı Mahallesi’nden geçen Karaçay Deresi’nin yatağına, bir süre önce kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kamyonlarla atık lastikler bırakıldı.

    Mahalleli yaklaşık bir aydır kötü bir görüntü oluşturan lastiklerin kaldırılmasını istedi.

    DHA'ya konuşan mahalle muhtarı Turgut Uyduran, zaman zaman dere yatağına atıklar bırakıldığını ancak lastiği ilk defa gördüklerini söyledi.

    "Daha büyük felaketlere neden olur"

    Atık lastikleri bırakanları tüm araştırmalara rağmen tespit edemediklerini belirten Uyduran, "Lütfen atıklarınızı Karaçay'a bırakmayalım. Bu atıklar doğada kaybolmuyor. Allah korusun, sel geldiğinde bu lastikler bir yerleri tıkar, daha büyük felaketlere neden olur. Belediyemizden, yetkililerden bu atıkların bir an önce kaldırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

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