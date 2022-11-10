- Haberler
- Yaşam Haberleri
- Karaciğer nakli geçiren hasta ambulans uçakla İstanbula getirildi
Karaciğer nakli geçiren hasta ambulans uçakla İstanbula getirildi
İstanbul'daki ameliyatı sonrası memleketi Rize'ye giden 69 yaşındaki hasta, rahatsızlanması sonucu ambulans uçakla tekrar İstanbul'a nakledildi.
- 10.11.2022 - 17:47
İstanbul'da karaciğer nakli geçiren 69 yaşındaki erkek hasta, operasyon sonrası memleketi Rize'ye gitti.
Hastalığı nedeniyle memleketinde de takip edilen hasta, mide bağırsak kanaması geçirdi.
Havalimanına getirildi
Yeniden rahatsızlığı nükseden hasta, kara ambulans ile Rize-Artvin Havalimanı'na getirildi.
Ambulans uçakla İstanbul'a döndü
Talihsiz hasta buradan ise Sağlık Bakanlığına ait uçak ambulansla karaciğer naklinin yapıldığı İstanbul'daki özel bir hastaneye nakledildi.