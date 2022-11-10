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    Karaciğer nakli geçiren hasta ambulans uçakla İstanbula getirildi

    İstanbul'daki ameliyatı sonrası memleketi Rize'ye giden 69 yaşındaki hasta, rahatsızlanması sonucu ambulans uçakla tekrar İstanbul'a nakledildi.
    • 10.11.2022 - 17:47
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    Karaciğer nakli geçiren hasta ambulans uçakla İstanbula getirildi

    İstanbul'da karaciğer nakli geçiren 69 yaşındaki erkek hasta, operasyon sonrası memleketi Rize'ye gitti.

    Hastalığı nedeniyle memleketinde de takip edilen hasta, mide bağırsak kanaması geçirdi.

    Havalimanına getirildi

    Yeniden rahatsızlığı nükseden hasta, kara ambulans ile Rize-Artvin Havalimanı'na getirildi.

    Ambulans uçakla İstanbul'a döndü

    Talihsiz hasta buradan ise Sağlık Bakanlığına ait uçak ambulansla karaciğer naklinin yapıldığı İstanbul'daki özel bir hastaneye nakledildi.

    Karaciğer nakli geçiren hasta ambulans uçakla İstanbula getirildi #1

    Karaciğer nakli geçiren hasta ambulans uçakla İstanbula getirildi #2


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