Karadağ maçında 4 eksik! Futbolcularımız neden kadroya giremedi? İngiltere engellemesi..

Şenol Güneş bugün yaptığı açıklamada, "Ozan Tufan, Çağlar, Ozan Kabak ve Halil Dervişoğlu, İngiltere'den gelemedi" dedi. Bunun akabinde, "Futbolcularımız neden kadroya giremedi?" sorusu gündeme geldi.

A Milli Futbol Takımı, EURO 2O20'de yaşanan olumsuzlukları unutarak yeni bir başlangıç yapmak istiyor.

FIFA 2022 Dünya Kupası Elemeleri'ne iyi bir başlangıç yapmak isteyen Milli Takım, Karadağ ile mücadele edecek.

Milliler 2022 Dünya Kupası için iddialarını sürdürürken, Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş maç öncesi basın toplantısı yaptı.

Güneş toplantıda, "Ozan Tufan, Çağlar, Ozan Kabak ve Halil Dervişoğlu, İngiltere'den gelemedi ve Halil Akbunar sakat ve yarın akşam aramızda olmayacak." dedi.

Bunun akabinde, "Futbolcularımız neden kadroya giremedi?" sorusu gündeme taşındı.

Peki, Futbolcularımız neden kadroya giremedi?

FUTBOLCULARIMIZ NEDEN KADROYA GİREMEDİ?

İngiliz kulüpleri, pandemi nedeniyle seyahat konusunda kırmızı listede olan Türkiye'ye futbolcularını göndermeme kararı aldı.

Bu karar kapsamında, İngiltere Premier Lig ekiplerinde forma giyen Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Ozan Tufan ve Halil Dervişoğlu, A Milli Takım’ın Karadağ ile oynayacağı maçı için Türkiye’ye gelemeyecek.

4 futbolcu, A Milli Takım'ın deplasmanda oynayacağı Cebelitarık ve Hollanda maçlarında forma giyebilecek.