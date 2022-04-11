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    • Karadeniz aşıklarına müjdeyi Mehmet Duman verdi ! Yeşilin ve mavinin başkenti Ordu tanıtım günleri yapılacak

    Karadeniz aşıklarına müjdeyi Mehmet Duman verdi ! Yeşilin ve mavinin başkenti Ordu tanıtım günleri yapılacak

    Yeşilin ve Mavinin Başkenti Ordu tanıtım günleri 12-15 Mayıs tarihleri arasında Ankara Millet Bahçesi’nde gerçekleştirileceği duyuruldu. Tüm halk organizasyona davet edildi.
    • Haber Merkezi
    • 11.04.2022 - 13:31
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    Karadeniz aşıklarına müjdeyi Mehmet Duman verdi ! Yeşilin ve mavinin başkenti Ordu tanıtım günleri yapılacak

    Karadeniz'in en sevilen şehri ve güzelliğiyle büyüleyen şehirlerinden Ordu için tanıtım günleri hazırlığı başladı. Anadolu Ordulular Federasyon Başkanı Mehmet Duman önderliğinde başlatılan proje Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve Ordu Valisi Tuncay Sonel önderlik yapıyor. Yeşilin ve Mavinin Başkenti Ordu tanıtım günleri 12-15 Mayıs tarihleri arasında Ankara Millet Bahçesi’nde gerçekleştirileceği duyuruldu. Tüm halk organizasyona davet edildi.

    Ordu tanıtım günlerinde eğlence ve farklı lezzetler yer alacak

    Ordu’ya has lezzetlerin yer alacağı Ordu tanıtım günlerinde katılımcı sanatçıların listesi belli oldu.

    -          İsmail Türüt

    -          Haluk Levent

    -          Gaye Aksu

    -          Hülya Polat

    -          Ezel Kalender

    -          Sevda Gül

    -          Aydın Beyoğlu

    -          Zülfiye & Erdoğan Şahin

    -          Nurşen Karayanız gibi isimler organizasyonun katılımcıları arasında yer alıyor.

    Ayrıca tüm ilçe belediye başkanlarının katılımı ile gerçekleşecek olan organizasyona sürpriz isimler de katılacak. Tüm halkın davetli olduğu organizasyon Karadeniz'in güzelliğini ve yeşilin ferahlığını ruhunuza kadar hissettirecek.

    Organizasyonların hazırlanmasında maddi ve manevi tüm imkânlarını seferber eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, İsa Çiçek, Recep Demirci, Yaşar Duman, Musa Kuru ve İsa Demirci , Yüksel Cürebal, İlker Kaçak  tüm destekleriyle varlıklarını hissettirecekler.

    Karadeniz aşıklarına müjdeyi Mehmet Duman verdi ! Yeşilin ve mavinin başkenti Ordu tanıtım günleri yapılacak #1


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