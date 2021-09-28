Karadeniz mutfağının vazgeçilmezi: Karalahana sarması tarifi...

MasterChef Türkiye'de bu akşam Karadeniz mutfağının lezzetli tarifleri denenirken, izleyiciler ise yapılan yemekleri araştırıyor. Peki, Karalahana sarması nasıl yapılır? İşte tarifi...

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasında, bu akşam Karadeniz mutfağı konsept olarak seçildi.

Kırmızı takımın kaptanı Burcu ve mavi takımın kaptanı Tahsin, yemekleri en iyi yapan yarışmacılar arasında paylaştırdı.

Yarışmacılar elemeye kalmamak için kıran kırana bir mücadele sergiledi ve şefler tadım yapmaya başladı.

Yarışmayı takip edenler ise bazı yemeklerin tarifini detaylı öğrenmek için araştırmaya başladı.

Bu yemeklerden birisi olan karalahana sarmasının tarifi için, "Karalahana sarması nasıl yapılır?" sorusu gündeme geldi.

Peki, Karalahana sarması nasıl yapılır? İşte detaylar...

MALZEMELER

Sarma için: 500 gram karalahana

2 yemek kaşığı zeytinyağı

3/4 su bardağı kırık pirinç

1,5 adet kuru soğan

125 gram kıyma

1 tatlı kaşığı kuru nane

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı domates salçası

1/2 su bardağı doğranmış maydanoz

Haşlanırken kullanmak için: 1/2 çay kaşığı kaya tuzu

Üzerine gezdirmek için: 1 çay bardağı zeytinyağı

Sosu için: 1 su bardağı yoğurt

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

15 gram tereyağı

KARALAHANA YAPILIŞI