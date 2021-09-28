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- Karadeniz mutfağının vazgeçilmezi: Karalahana sarması tarifi...
Karadeniz mutfağının vazgeçilmezi: Karalahana sarması tarifi...
MasterChef Türkiye'de bu akşam Karadeniz mutfağının lezzetli tarifleri denenirken, izleyiciler ise yapılan yemekleri araştırıyor. Peki, Karalahana sarması nasıl yapılır? İşte tarifi...
- Haber Merkezi
- 28.09.2021 - 21:40
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasında, bu akşam Karadeniz mutfağı konsept olarak seçildi.
Kırmızı takımın kaptanı Burcu ve mavi takımın kaptanı Tahsin, yemekleri en iyi yapan yarışmacılar arasında paylaştırdı.
Yarışmacılar elemeye kalmamak için kıran kırana bir mücadele sergiledi ve şefler tadım yapmaya başladı.
Yarışmayı takip edenler ise bazı yemeklerin tarifini detaylı öğrenmek için araştırmaya başladı.
Bu yemeklerden birisi olan karalahana sarmasının tarifi için, "Karalahana sarması nasıl yapılır?" sorusu gündeme geldi.
Peki, Karalahana sarması nasıl yapılır? İşte detaylar...
MALZEMELER
- Sarma için: 500 gram karalahana
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 3/4 su bardağı kırık pirinç
- 1,5 adet kuru soğan
- 125 gram kıyma
- 1 tatlı kaşığı kuru nane
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1/2 su bardağı doğranmış maydanoz
- Haşlanırken kullanmak için: 1/2 çay kaşığı kaya tuzu
- Üzerine gezdirmek için: 1 çay bardağı zeytinyağı
- Sosu için: 1 su bardağı yoğurt
- 1 diş sarımsak
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 15 gram tereyağı
KARALAHANA YAPILIŞI
- Tencerede karalahanaları haşlayın ancak haşlamadan önce saplarını koparın.
- Sıcak suda haşladıktan sonra lahanaları süzün ve soğuk suya koyun. Ardından soğuk sudaki lahanaları süzdürün.
- Lahanalar süzülürken karalahana sarmasının içini hazırlayın ve soğanları ince ince doğrayın, ufak bir kaba alın.
- Ardından yağ, sarımsak, salça, pirinç, bulgur, baharatı ekleyin. Karışımı yoğurun.
- İç harcın tuzunu attıktan sonra karalahanaları sarmaya başlayın.
- Piştikten sonra üzerine yağ ile birlikte salçalı sos hazırlayın ve gezdirin. Yarısına gelene kadar sıcak suyu ekleyin ve bir tabak kapatın.