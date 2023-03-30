Karadeniz sahil yolu beyaz örtü ile kaplandı Bartın-Kastamonu güzergahındaki ormanlar, yazın yeşil rengiyle büyülerken şimdilerde kar yağışının ardından beyaz görüntüsüyle mest ediyor.

İHA

Yurdun birçok bölgesinde dün sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oluyor.

İstanbul ve Ankara'nın da içinde bulunduğu illerin birçoğunda kar tutu ve eşsiz manzaralar oluşturdu.

Karadeniz sahil yolunu da adeta beyaz örtüyle kaplandı.

İlkbaharda kar manzarası

Bartın-Kastamonu güzergahındaki ormanlar bölgede etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü.

Yazın yeşilin, sonbaharda ise sarı ve kahverenginin onlarca tonunun bir arada buluştuğu ormanlar bu defa ilkbaharda kar manzarasına döndü.

Sürücülere eşsiz bir manzara sunuyor

Araçlarıyla Karadeniz sahil yolunu kullanan vatandaşlar; kestane, kayın, gürgen ve meşe ağaçlarından oluşan ormanların arasında kıvrılıp uzayan karayolu ağı boyunca kar manzaralarının sunduğu görsel şölene şahit oluyor.

Manzara, seyir halindeki sürücü ve yolculara eşsiz bir seyir keyfi yaşatırken güzergah fotoğraf tutkunlarının da alternatif rotaları arasında yer alıyor.

Drone ile görüntülendi

Sahil yolunun çevresinde kalan köylerde de kar manzaraları tabloluk görüntüler oluşturuyor.

Beyaza bürünen yol drone ile görüntülendi ve eşsiz görüntüler ortaya çıktı.