Karadeniz Sahil Yolu fındıkla doldu

Ordu’da kurutma işlemi devam eden fındık, sahil yolu kenarlarındaki boşluklara serildi.

Ordu’da fındık hasadı devam ederken, bazı üreticiler patoz ile ayıkladıkları fındıkları Karadeniz Sahil Yolu kenarlarında kurutuyor.

Yüksek kesimlerdeki olumsuz hava şartları, fındığın kuruma süresini uzatıyor. Bazı üreticiler, hem harmanları olmadığından hem de sahil kesimlerinde daha kısa sürede kuruduğundan, fındıklarını yol kenarlarına ve kaldırımlara seriyor.

Üreticiler, hava sıcaklığının sahil kesimlerde daha yüksek olduğundan mahsullerin daha çabuk kuruduğunu belirtirken, hırsızlık olaylarına karşı geceleri de nöbet tutuyor.

"YOL KENARINDA KURUTMAK TEHLİKELİ"

Yol kenarında serdikleri fındıkları seçen Nadire Yılmaz, kimi zaman seyahat eden vatandaşların da fındık satın aldıklarını ifade etti. Yılmaz, "Yol kenarında kurutmak tehlikeli. Gece gündüz bekliyoruz. Burası otoyol olduğu için çok fazla araç geçiyor." dedi.

"YOL KENARINI HARMAN HALİNE GETİRDİK"

İlhan Yılmaz isimli fındık üreticisi de topladıkları mahsulü çürüklerinden ayıklamak için temizlik yaptıklarını belirterek, "Ne kadar temiz satarsak, o kadar daha güzel oluyor. Mecburen yol kenarında kurutuyoruz. Açık arazi olarak burayı düzenledik ve burayı harman haline getirdik. Karadeniz Sahil Yolu olduğu için önlemlerimizi de almak zorundayız." diye konuştu.

Lütfü Yılmaz ise harman sıkıntıları olduğu için fındıkları yol kenarında kuruttuklarını belirterek, "Patoza verdik ve şu an kurutma işlemi yapıyoruz. Sıcak havalarda fındık toplamak çok zor. Allah herkese yardım etsin." şeklinde konuştu.