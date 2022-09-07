Karadeniz yaylaları sisle kaplandı

Metropollerde yaşanan yoğunluktan uzaklaşmak isteyenler, soluğu Karadeniz'de alıyor. Düzce'nin eşsiz güzelliklere sahip yaylaları, ziyaretçi akınına uğruyor.

Doğası ve temiz havasıyla seyrine doyum olmayan görüntüler sunan Karadeniz yaylaları, sonbaharda da turistlerin uğrak noktası olmaya devam ediyor.

Düzce'deki yaylalar, günübirlik ziyaretçilere ve kampçıları ağırlıyor.

Çevre illere sınırı olan Kuzey Anadolu Dağları'nın sıra yaylaları Güzeldere, Pürenli, Hera, Derebalık, Kardüz, Odayeri ve Balıklı, yazın yemyeşil doğası ile dikkat çekiyor.

Şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin uğrak yerleri

Şehir gürültüsünden uzaklaşmak için özellikle İstanbul ve Ankara gibi metropol kentlerden yaylalara gelerek kuş cıvıltıları arasında dolaşan misafirler, doğa ve göl manzarası eşliğinde stres atıyor.

Ziyaretçiler, çevrelerini saran dağların tabloları aratmayan manzarasında keyifli vakit geçiriyor.

Sis altındaki Batı Karadeniz yaylaları sonbaharda da ziyaretçilerini ağırlıyor ViDEO

"Çevreyi, doğayı temiz tutmak kaydıyla gelin"

Arkadaş grubuyla Ankara'dan Düzce ve Bolu'ya sınırı bulunan Pürenli Yaylası'na kamp yapmaya gelen Emre Koç, internetten güzel yorumlar okumaları üzerine buraya geldiklerini anlattı.

Kamp yapmak isteyenlerin Pürenli'ye mutlaka gelmesi gerektiğini ifade eden Koç, "Çevreyi, doğayı temiz tutmak kaydıyla gelsinler. Doğa harikası mükemmel bir yer, havası temiz, gölü, manzarası çok güzel.

Burada 3-4 yayla var. Buraya gelecek olanlara, bu yaylaları gezmelerini ve keşif yapmalarını tavsiye ederim." dedi.

"Doğası çok iyi"

Koç, Ankara ve İstanbul'da yaşayan insanların temiz havaya ihtiyaç duyduğuna işaret ederek, "Burada çok fazla oksijen var. Şehrin gürültüsünden kaçmak isteyenler için bu bölge çok ideal bir yer.

Doğası çok iyi, kuş sesleri eşliğinde kamp yapmak için biçilmiş kaftan diyebilirim." ifadelerini kullandı.

Karadeniz yaylaları sis altında FOTO GALERi

"Misafirler hiç eksik olmuyor"

1850 rakımlı Kardüz Yaylası'nda kalan 60 yaşındaki Erdoğan Somuncu da özellikle İstanbul'dan birçok doğaseverin yaylayı ziyaret ettiğini anlattı.

AA'nın haberine göre, misafirlerin hiç eksik olmadığını dile getiren Somuncu, şöyle konuştu:

"Burası doğal seyir terası"

"Bir yaşlı amcayı dinledim; 'Bütün Karadeniz yaylalarını gezdim ama oksijeni bu kadar bol yayla görmedim.' dedi. Gerçekten burasının doğal seyir terası olduğunu söyleyebilirim. Coğrafi olarak çok güzel.

Düzce Ovası ayağımızın altında. Sakarya'yı izleyebiliyoruz. Pamukova rüzgar güllerini görüyoruz. Bolu Mudurnu ve hava açık olursa Akçakoca'da denizi bile görebiliyoruz. Yaylamız gerçekten çok güzel."