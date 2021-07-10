Karadeniz'de aşı mesaisi: Sağlık çalışanları 1800 metreye çıktı

1800 metre yükseklikteki Haçka Yaylası’na çıkan gezici aşı ekipleri, yayla evlerini tek tek dolaşarak aşı yaptı. Aşı olanlar, "Allah razı olsun, kapımıza kadar geldiler" dedi.

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, yaylalarda aşı seferberliği başlattı.

Yaylalara göç eden ve hastaneye gitme şansı olmayan vatandaşlar için gezici sağlık ekipleri hareket geçti.

Trabzon'un Düzköy ilçesinde bulunan Haçka Yaylası’na gelen ekipler, tek tek evleri gezerek, aşı yaptı.

"HER VATANDAŞIMIZA ULAŞMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Yaylalara göç edenlerin ulaşım imkanlarının kısıtlı olduğunu belirten Düzköy Devlet Hastanesi Başhekimi İsmail Kara, “Yaylaya göç eden vatandaşlarımıza ulaşabilmek adına, yaylalarda gezici mobil ekipler kurduk.

Bunun yanı sıra yatalak ve gelme imkanı olmayanlar için ekiplerimiz kapı kapı dolaşmaya devam ediyor. Her noktada vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz.

Yaylalara göç eden vatandaşlarımızın ulaşım imkanları kısıtlı oluyor.

Hayvancılık için ya da sıcak havalardan bunalıp yaylalara birçok kişi göç etti. Buralara gelenler genellikle aşı olmayı erteliyorlar.

Belli aksaklıklar oluşabiliyor. Bu noktalara kadar aşılama yapmak için geldik." dedi.

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"DEVLETİMİZ KAPIMIZA KADAR GELDİ"

Yaylada yaşayan Mahmut Aktürk ise “Sağlık ocaklarına, hastanelere kadar gitmemize gerek kalmıyor.

Devletimiz bu salgından kurtulabilmemiz için kapımıza kadar geldi. Bir daha merkeze gitmek zorunda kalmadık." diye konuştu.

"CAMİDEN ANONSU DUYDUK, AŞI OLMAYA GELDİK"

Camiden duyduğu anonsla aşı olmaya geldiğini belirten Hacer Aktürk, “Biz ilk aşımızı merkezde olduk. İkinci aşımızın vakti gelmişti.

Camiden anonsu duyduk ve buraya geldik, aşımızı olduk. Şimdi yayladaki evimize döneceğiz.” dedi.

"AŞI OLMAK İÇİN MERKEZE GİTMEK ZOR OLUYOR"

Havva Yılmaz ise “Aşının, vatandaşın ayağına kadar gelmesi büyük nimet.

Biz yaylaya göç ettik. Yaylaya kadar aşının geleceğini hiç tahmin etmiyorduk. Buradan aşı olmak için merkeze gitmek zor oluyor.

Hava şartları ve uzun yol, çoğu zaman merkeze inmemize engel oluyordu.

Şimdi kapımıza kadar geldiler ve bize aşı yaptılar. Allah herkesten razı olsun.” diye konuştu.