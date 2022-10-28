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    Karadeniz'de palamut bereketi: 3 tanesi 90 lira

    Palamut balıkçıların yüzünü güldürmeye devam ediyor. 3 tanesi 90 liradan satılan balığı, vatandaş tükettiği kadar stokluyor.
    • 28.10.2022 - 15:35
    • Güncelleme : 28.10.2022 - 16:02
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    Karadeniz'de palamut bereketi: 3 tanesi 90 lira

    Bu sene bolluğuyla vatandaşın ve balıkçıların yüzünü güldüren palumutta bolluk devam ediyor.

    Karadeniz'de bol avlanan palamutlar tezgahları süslüyor.

    Ortalama 1 kilo gelen palamutların 3 tanesi 90 TL'den satışa sunulurken hem tüketmek hem de stok yapmak isteyen vatandaşlar, palamuda yoğun ilgi gösteriyor.

    "Vatandaş bol bol balık alıp tüketiyor"

    Balık satıcısı Onur Can Köse, "Durumlar süper ve balığımız bol. Vatandaş bol bol balık alıp tüketiyor. Tavuğun kilosu 50-60 TL, 1 kilo palamut 30 TL. 1 palamut alıp 2 kişiyi rahat bir şekilde doyurabiliyorsun. Şu an en fazla palamut satılıyor. Fiyatı ve bolluğundan dolayı insanlar hem alıp tüketiyor hem de buzluklara dolduruyorlar.

    1 kilosu 30 TL olduğundan dolayı 10-20 adet satın alıp dolaplarında saklayabiliyorlar. Dolaplara koyduktan 1 yıl sonra bile alıp yeseler hiçbir sıkıntı olmaz. Onun yanı sıra mezgit var. Fiyatı 30 TL. Neredeyse bedava. İstavrit 40 TL, çinekop 60 TL. Bunlar da çok ucuz. Bu fiyatlar devam ederse vatandaş bol bol balık yemeye devam edecek. Hamsi de azar azar gelmeye başladı. 15-20 gün sonra hamsinin de patlamasını bekliyoruz." dedi.

    Karadeniz'de palamut bereketi: 3 tanesi 90 lira VİDEO

    Palmut stok yapılıyor

    İHA'nın haberine göre, vatandaşlar ise palamudun kilosuna göre oldukça ucuz olduğunu ve bol bol alarak stokladıklarını söyledi.

    Karadeniz de palamut bereketi: 3 tanesi 90 lira #1

    Karadeniz de palamut bereketi: 3 tanesi 90 lira #2


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