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    Karadeniz'de SOLOTÜRK rüzgarı

    TEKNOFEST Karadeniz kapsamında SOLOTÜRK Ordu'da gösteri uçuşu düzenledi. Ordulular gösteriyi heyecanla takip etti.
    • 29.07.2022 - 16:38
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    Karadeniz'de SOLOTÜRK rüzgarı

    Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Ordululara heyecan dolu dakikalar yaşattı.

    SOLOTÜRK, Ordu'da bugün açılışı gerçekleştirilen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali çerçevesinde gösteri sundu.

    Gösteriye yoğun ilgi

    Ordu'nun Altınordu ilçesi sahili üzerindeki gösteri uçuşu yoğun ilgi gördü.

    Sahilde toplanan vatandaşlar, yapılan akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

    Gösteriyi ilgiyle takip edenler, alandaki coşkuya alkışlarla destek verdi.

    Karadeniz'de SOLOTÜRK rüzgarı VİDEO

    MSB nefes kesen görüntüleri paylaştı

    SOLOTÜRK, yaklaşık 30 dakika süren uçuşun ardından vatandaşları selamladı. Gösteri uçuşunun pilot kamerasından görüntüler Milli Savuma Bakanlığı resmi Twitter hesabından paylaşıldı.

    TEKNOFEST, 31 Temmuz Pazar günü sona erecek.

    Karadeniz de SOLOTÜRK rüzgarı #1

    Karadeniz de SOLOTÜRK rüzgarı #2

    Karadeniz de SOLOTÜRK rüzgarı #3

    Karadeniz de SOLOTÜRK rüzgarı #4

    Karadeniz de SOLOTÜRK rüzgarı #5

    Karadeniz de SOLOTÜRK rüzgarı #6

    Karadeniz de SOLOTÜRK rüzgarı #7

    Karadeniz de SOLOTÜRK rüzgarı #8

    Karadeniz de SOLOTÜRK rüzgarı #9

    Karadeniz de SOLOTÜRK rüzgarı #10


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