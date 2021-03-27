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Karadeniz’de su kuşu sayımı tamamlandı: 186 bin 259 kuş tespit edildi

Karadeniz’de su kuşu sayımı tamamlandı: 186 bin 259 kuş tespit edildi

Sulak alanlara, barajlara ve göllere yapılan sayımın ardından, Karadeniz'deki su kuşu sayısının 186 bin 259 olduğu belirlendi.