Petrol
120.43
1.18%
Euro
16.31
-0.11%
Dolar
14.84
0.10%
Altın
933.39
0.08%
Borsa
2176
-0.03%
Bitcoin
659.964
1.34%
BTXN Coin
41.19
1.20%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Güneşli 10 C

    Karadeniz'de yunus sürüsü görüldü

    Sinop'ta avlanmak için denize açılan balıkçı teknesinin önünde seyreden yunus sürüsü adeta kılavuz kaptanlık yaptı.
    • İHA
    • 25.03.2022 - 19:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Karadeniz'de yunus sürüsü görüldü

    Son zamanlarda yunus ölümleriyle dikkati çeken Sinop’tan nefes aldıracak görüntüler geldi.

    Sinop sahillerinde karaya vuranların aksine bu yunuslar denize açılan bir balıkçı teknesine eşlik etti.

    YÜZEN YUNUS SÜRÜSÜ GÖRÜNTÜLENDİ

    Avlanmak için denize açılan balıkçı teknesi sevimli dostlarıyla Gerze açıklarında karşılaştı. Limana dönüş esnasında balıkçı teknesinin önünde yüzen yunus sürüsü tekneye adeta kılavuz kaptanlık yaptı.

    Yunusların uzun süre limana dönen tekne ile beraber yüzdükleri anlar güzel görüntüler oluşturdu. Balıkçılar da bu anları çektikleri görüntülerle kaydetti.

    Karadeniz de yunus sürüsü görüldü #1

    Karadeniz de yunus sürüsü görüldü #2


    İlginizi Çekebilir

    Profesyonel ve yeni başlayanlar için, Bitcoin hesabını aç! Ücretsiz formu hemen doldur!
    Bitcoin

    Profesyonel ve yeni başlayanlar için, Bitcoin hesabını aç! Ücretsiz formu hemen doldur!

    Diyanet 25 Mart 2022 Cuma Hutbesi konusu ve metni: Ailemiz
    Yaşam

    Diyanet 25 Mart 2022 Cuma Hutbesi konusu ve metni: Ailemiz

    Malatyalı lise öğrencileri İHA üretti
    Teknoloji

    Malatyalı lise öğrencileri İHA üretti

    Görüş Bildir