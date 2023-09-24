Karadeniz'den yabancı turistler gitti! Ayder Yaylası boş kaldı...

İHA

Türkiye yoğun yaz dönemi geçirdi.

Yerli ve yabancı turistlerin gözde tercihleri arasındaki Türkiye, rekor üstüne rekor kırıyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde geçtiğimiz yıl yaşanan turizm hareketliliği bu yıl da artarak devam etti.

Sessizlik hakim

Sonbahar mevsiminin gelmesi, hava sıcaklıklarının düşmesi ve okul sezonunun da başlamasıyla yaz mevsiminin en uğrak noktası olan Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası bir anda sessizliğe büründü.

Yerli turistlere kaldı

Yabancı turistlerin gitmesiyle doğa harikası yaylada yerli turistler baharın tadını çıkarmaya başladı.

"Gerçekten buradan insanın hiç gidesi yok"

İstanbul'dan Rize'ye gelerek Ayder Yaylası'na çıkan Cafer Gezer, şu ifadeleri kullandı:

Eylül ayının son zamanlarında Ayder’de bulunmak ve böyle güzel bir havada Ayder’i çok farklı bir şekilde görmek çok güzel. Bu mevsimde Ayder’in ne kadar güzel olduğunu, çok daha yakından gördük.



Hava çok güzel, ortam çok güzel. Gerçekten buradan insanın hiç gidesi yok. Ayder’in çok güzel bir zamanı. Bütün dostlara tavsiye ederim. Bu mevsimde, bu zamanda gelip Ayder’de vakit geçirmelerini ve kedilerini dinlemelerini isterim. Ayder’den herkese selam ve sevgiler gönderiyorum.