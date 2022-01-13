Karadeniz'in kadim geleneği: Kalandar gecesi ve adetleri

Karadeniz illerinde yaşatılan Kalandar geleneği asırlardır devam ediyor. Peki 2022 Kalandar gecesi ne zaman, neler yapılır? İşte kalandar gelenekleri...

Trabzon başta olmak üzere çevre illerde de sürdürülen Kalandar geleneği, Rumi Takvim’in ilk ayı olarak kabul edilir.

Kalandar’ın, geçmişte bölgede yerleşik Hristiyanlardan kalma bir gelenek ve Cadılar Bayramı’nın Anadolu’daki versiyonu olduğu da söylenmektedir.

Kalandar adı altında kutlanan bu yeni yıl eğlencesi Trabzon ve çevresinde yaşamış olan Trabzon İmparatorluğu hükümdarlığından kalma bir Rum geleneğidir.

Bu geceyi sembolize ritüeller, manilerle, türkülerle, horonla, oyunlarla yaşatılan Kalandar gecesinde farklı inanışlarla da gelecek olan yeni yılın şans mı, uğursuzluk mu getireceği sınanır.

Peki 2022 Kalandar gecesi ne zaman, hangi gün? İşte Kalandar gelenekleri ve merak edilenler...

KALANDAR GECESİ 2022 NE ZAMAN?

Rumi takvimin ilk gününde kutlanan Kalandar gecesi Miladi takvimde 13 Ocak’ı 14 Ocak’a bağlayan güne denk gelir. Yani 2022 Kalandar gecesi 13 Ocak Perşembe gününü 14 Ocak Cuma gününe bağlayan gece kutlanacak.

KALANDAR GECESİ NELER YAPILIR?

Kalandar gecesinde 12 zeytin yaprağı, her biri bir ayı temsil biçimde tek tek ateşe atılır. Ateşe atılan yaprak yanarsa havanın açık, yaprak alevin alazıyla savrulursa o ayın rüzgârlı olacağına inanılır.

AİLE GEZMESİ

Bir başka Kalandar gecesi geleneği ise aralarında bir annenin ilk çocuğu ile bir annenin en küçük çocuğu da dahil olmak üzere 7 kişi evleri evleri gezer. Kapılarını çaldıkları evlerden un,su ve tuz toplarlar. Ancak evleri gezen bu kişiler kılık değiştirir, üzerlerine zil, çan, kelek gibi ses çıkaran eşyalar takar ve yüzlerini boyarlar.

YİYECEK TOPLAMA

Ev ziyaretlerinde bir annenin ilk çocuğu ile bir annenin en küçük çocuğu hiç konuşmaz, bu konuşmama önemli bir kuraldır. Yiyecek istedikleri evlerin sahipleri ise özellikle bu kişileri konuşturmaya çalışırlar, eğer konuşacak olurlarsa ev gezmeleri yeni baştan başlar.

Yiyecek toplama işi tamamlandıktan sonra üç yol ağzının birleştiği bir yerde toplanan un, su ve tuz yoğrulur. Yakılan ateşte bu hamur pişirilir. Pişirilen bu hamura golot / kolos denir. Bu kolostan yiyen kişinin o gece rüyasında evleneceği kişiyi göreceğine inanılır.

KIŞLIK ALIŞVERİŞ

Kalandar ayının genelinde ise kışlık ihtiyaçların eksik olmamasına dikkat edilir; mutfak erzağı, hayvan yemi ve odun gibi temel ihtiyaç malzemelerinde eksik varsa tamamlanır.