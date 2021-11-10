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    Karadenizli kadınların kış hazırlığı

    Trabzon'da kadınlar, tarlalarında ürettikleri ürünlerle kışa hazırlanıyor.
    • AA
    • 10.11.2021 - 03:30
    • Güncelleme : 10.11.2021 - 03:31
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    Karadenizli kadınların kış hazırlığı

    Tonya ilçesine bağlı mahallelerde yaşayan kadınlar mısır, kabak, fasulye ve elma gibi ürünlerini kış için tüketime hazır hale getiriyor.

    Çalışkanlıklarıyla bilinen Karadeniz kadınları bir yandan kendileri, bir yandan da hayvanları için hazırlıklarını sürdürüyor.

    MISIR, PATATES VE FASULYE FARKLI ŞEKİLLERDE SAKLANIYOR

    İlçeye bağlı Karşular Mahallesi'nde yaşayan Şükran Küçük, mısır, patates ve fasulyenin bozulmaması için farklı şekillerde saklandığını söyledi.

    Karadenizli kadınların kış hazırlığı - Foto Galeri

    Karadenizli kadınların kış hazırlığı #1

    HAYVANLAR İÇİN DE HAZIRLIK VAR

    Ürünleri kurutarak ya da salamura yöntemiyle muhafaza ettiklerini anlatan Küçük, "Böylece kış boyunca bozulmadan tüketebiliyoruz. Hayvanlarımız için de hazırlık yapıyoruz. Önümüz kış, hayvanlarımız kışın üşümesin diye altlarına bahçeden topladığımız yaprakları seriyoruz." dedi.

    Karadenizli kadınların kış hazırlığı #2

    YILIN 8 AYI KÖYDE

    Hanife Şener de yılın 8 ayını köyde geçirdiklerini belirterek, "Bu ay şehre gideceğiz. Orada eşim, gelinim ve iki torunumla birlikte kalıyoruz. Mart ayına kadar orada kalacağız." diye konuştu.

    Karadenizli kadınların kış hazırlığı #3

    Oğlunun ise Rusya'ya çalışmaya gittiğini dile getiren Şener, "Bizler de zamanımızın çoğunu köyümüzde geçiriyoruz. Mısırlarımızı biçtik, saplarını hayvanlarımız için sakladık. Şimdi de köyde yakmak için odun kesiyorum." ifadelerini kullandı.

    Karadenizli kadınların kış hazırlığı #4

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