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- Karadenizli kadınların kış hazırlığı
Karadenizli kadınların kış hazırlığı
- AA
- 10.11.2021 - 03:30
- Güncelleme : 10.11.2021 - 03:31
Tonya ilçesine bağlı mahallelerde yaşayan kadınlar mısır, kabak, fasulye ve elma gibi ürünlerini kış için tüketime hazır hale getiriyor.
Çalışkanlıklarıyla bilinen Karadeniz kadınları bir yandan kendileri, bir yandan da hayvanları için hazırlıklarını sürdürüyor.
MISIR, PATATES VE FASULYE FARKLI ŞEKİLLERDE SAKLANIYOR
İlçeye bağlı Karşular Mahallesi'nde yaşayan Şükran Küçük, mısır, patates ve fasulyenin bozulmaması için farklı şekillerde saklandığını söyledi.
Karadenizli kadınların kış hazırlığı - Foto Galeri
HAYVANLAR İÇİN DE HAZIRLIK VAR
Ürünleri kurutarak ya da salamura yöntemiyle muhafaza ettiklerini anlatan Küçük, "Böylece kış boyunca bozulmadan tüketebiliyoruz. Hayvanlarımız için de hazırlık yapıyoruz. Önümüz kış, hayvanlarımız kışın üşümesin diye altlarına bahçeden topladığımız yaprakları seriyoruz." dedi.
YILIN 8 AYI KÖYDE
Hanife Şener de yılın 8 ayını köyde geçirdiklerini belirterek, "Bu ay şehre gideceğiz. Orada eşim, gelinim ve iki torunumla birlikte kalıyoruz. Mart ayına kadar orada kalacağız." diye konuştu.
Oğlunun ise Rusya'ya çalışmaya gittiğini dile getiren Şener, "Bizler de zamanımızın çoğunu köyümüzde geçiriyoruz. Mısırlarımızı biçtik, saplarını hayvanlarımız için sakladık. Şimdi de köyde yakmak için odun kesiyorum." ifadelerini kullandı.