Karadenizlileri kızdıracak haber! Lahana çorbası en kötü yemekler listesinde Dünya mutfaklarıyla ilgili yayınları ile dikkat çeken Taste Atlas'ın yayınladığı dünyanın en kötü yemekleri listesinde Karadeniz'in sevilen yemeği lahana çorbası ilk 10'a girdi.

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Her yıl olduğu gibi bu yıl da gastronomi dünyasının en prestijli platformlarından Taste Atlas, dünya mutfağına ilişkin önemli yayınlarını sırasıyla yayınlıyor.

Atlas son olarak, dünyanın en kötü yemeklerini seçti.

En kötü 100 yemeğin seçildiği listede Türkiye de yer aldı.

Tütsülü köpek balığı ilk sırada

Taste Atlas'ın dünyanın en kötü yemekleri listesinde ilk sıranın sahibi İzlanda'dan tütsülü köpek balığı eti 'hakarl' oldu.

İkinci sırada İsrail'den 'Yeruşalmi Kugel' üçüncü sırasında ABD'den 'Ramen burger', dördüncü sırada, Litvanya'da Sklandrausis, beşinci sırada Şili'den Chapalele, altıncı sırada İsveç icadı pizza Calskrove yer aldı.

Kara lahana çorbası 7'ci oldu

Türkiye listeye 7. sıradan girdi.

Karadenizlilerin, özellikle de Rize ve Trabzonluların vazgeçilmez tatlarından olan kara lahana çorbası en kötü 7'ci yemek seçildi.

Liste, yayınlanmasından sonra sosyal medyada gündem oldu.

Türkiye'de de gündem olan liste Karadenizlilerin tepkisini çekti.