Karagümrük - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Karagümrük - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 6. hafta açılış maçında Karagümrük sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Peki, Karagümrük - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

Süper Lig'de ilk 5 hafta kıran kırana geçen mücadelelere sahne olurken, bugün 6. hafta başlıyor.

Antalyaspor ligde puanlar toplayarak artık rahat bir nefes almak isterken, Karagümrük ise sahasında mağlup olmak istemiyor.

Heyecanlı bir müsabakaya sahne olacak olan maçın zaman ve saat bilgisi taraftarlar tarafından araştırılıyor.

Futbolseverler ve takımlarını desteklemek isteyen taraftarlar, "Karagümrük - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Karagümrük - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

KARAGÜMRÜK-ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bugün Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak Fatih Karagümrük - Antalyaspor maçı, beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

KARAGÜMRÜK ANTALYASPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Fatih Karagümrük: Viviano, Serhat, Zukanovic, Burak, Caner, Efe, Karamoh, Erhun, Bertolacci, Musa, Pesic