Karalahananın suyunu sıkıp aç karnına içmenin faydaları

Karadeniz mutfaklarında hamsiden sonra vazgeçilmez besin olan karalahana, faydaları ile öne çıkıyor. Özellikle aç karnına karalahana suyu içmek, birçok sağlık sorununa şifa oluyor.

Karadenizlilerin ve Karadeniz mutfağının vazgeçilmezi olan karalahana, sağlık için bir hayli faydalı.

Vücuttaki zehirli maddelerin uzaklaştırılmasını sağlayan karalahana, kansızlık için birebir...

Kış aylarında kan değerlerinizin normal seviyede olması için gözünüzün önünden ayırmayacağınız bir besin.

Kabızlığı gideren ve bağırsak kurtlarını döken karalahanayı masalarınızdan eksik etmezseniz, kansere karşı vücudunuzu korumuş olursunuz.

Romatizma, siyatik, sarılık ve safra kesesi hastalıklarına karşı mucizevi etkileri olan karalahana, kandaki şeker oranını düşürüyor.

Karadenizlilerin masasından neden eksik etmediğini faydaları sayesinde daha iyi anladığımız karalahana, astıma iyi geliyor.

Çocukların sevmesi için yoğurtla kullanıp, dolmasını yapabilir ve bu ağır kış şartlarında her türlü salgından korunabilirsiniz.

Karalahananın suyu ise yine en az yemeği kadar faydalı... Günde bir bardak aç karnına karalahana suyu içmek, birçok güzel etkiyi beraberinde getirecek.

Peki, Karalahana suyunun faydaları nelerdir, aç karnına içince ne olur? İşte detaylar...

KARALAHANA SUYUNUN FAYDALARI

Formda kalmak ve fazla ödemden kurtulmak için karalahana suyu içmeyi ihmal etmeyin. Her gün aç karnına içerseniz, diyetinize büyük katkı yapmış olursunuz.

Lahana suyunda iltihap giderici bir etki bulunur. İdrar yolu enfeksiyonunda ve çeşitli iltihaplarda lahana suyunun içilmesi gereklidir. Vücuttaki iltihap anında yok olur ve hastalıklar iyileşme dönemine girer.

Stres dolu ve yorgun bir zihniniz varsa, mutlaka karalahana suyu için. Bu sayede kendinizi daha dinç ve enerji dolu hissedebilirsiniz.

Ayrıca bu su böbrek bezlerinin fonksiyonlarını artırır. Böylece taş ve kum oluşumunun önüne geçilmiş olur.

Lahana suyu kalp ve damar hastalıklarına karşı savaşan ve bu konuda sorun yaşayanların kısa süre içerisinde iyileşmesini sağlayan mucizevi bir içecektir.

Bağırsak sisteminin daha aktif çalışmasına destek olan lahana suyu kolun kanseri riskini en aza indirecektir.

Selülite son veren karalahana, yaz aylarına daha keyifli başlamanıza neden olacak. Bu sorun plaja gittiğiniz zaman sizi üzen bir durum olmaktan çıkacak.

Ayrıca geç gelen regl dönemini düzenler ve regl söktürücü olarak öne çıkar. Bu nedenle kadınların sıklıkla içmesi gerekir.

KARALAHANA SUYUNUN YAPIMI

İyice yıkanmış karalahanayı kaynatın ve suyunu süzün. Ancak bu suyu sakın atmayın ve bir kavanoza boşaltın. Daha sonra içerisine limon suyu ekleyip, aç karnına bir bardak için.