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- Karaman'da karın ağrısıyla hastaneye gitti, şişe çıktı
Karaman'da karın ağrısıyla hastaneye gitti, şişe çıktı
Doktorlar, makattan sokulduğu belirlenen soda şişesini 1 saat süren ameliyat sonrası çıkardı.
- DHA
- 29.06.2020 - 11:00
Karaman'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden Afganistan uyruklu A.E. adlı erkeğin çekilen röntgen filminde, kalın bağırsağında şişe olduğu ortaya çıktı.
Makatından sokulan soda şişesi ameliyatla çıkarılırken, A.E.'nin ifadesinde konuşmadığı belirtildi.
VÜCUDUNDA ŞİŞE TESPİT EDİLDİ
Dün akşam saatlerinde Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen 27 yaşındaki A.E., doktorlara karın ağrısı şikayetinin olduğunu söyledi.
Çekilen röntgen filminde A.E.'nin kalın bağırsağının bulunduğu bölgede şişe olduğu tespit edildi.
1 SAATLİK AMELİYATLA ÇIKARILDI
A.E.'nin makatından sokulduğu belirlenen soda şişesi, yaklaşık 1 saat süren ameliyatla çıkarıldı. A.E.'nin ifadesinde konuşmadığı öğrenilirken, polis olayla ilgili araştırma başlattı.