Orta Anadolu Küçük Sanayi Sitesinde oto tamircisi olan Mehmet Aykan, modifiyeli araç tutkunu olduğunu iş yerinin duvarlarına astığı fotoğraflarla herkese gösteriyor.

Karaman'da oto tamircisi olan Mehmet Aykan, bölgede modifiyeli araç tutkunu olarak tanınıyor.

1991 yılında babasının aldığı otomobile 11 yıl bindikten sonra satan Aykan, 20 yılın ardından ilanda gördüğü serçe otomobilini hemen alarak aracı modifiye etti.

DİKİZ AYNALARI VE KOLTUKLARINI SÖKTÜ

Modifiye ettiği araçla yarışlara da girmeye başlayan genç adam, 6 saniyede 100 kilometre hıza çıkarak katıldığı son yarışta 2’ncilik elde etti.

Aykan'ın, yarışlarda ağırlık yapmaması için dikiz aynaları ile koltuklarını söktüğü otomobili, modifiye araç meraklıları gördüklerinde ilgiyle izliyor.

Karaman'da 20 yıl sonra bulduğu aracını modifiye ederek yarışlara katıldı ViDEO

"120 BİN LİRA PARA HARCADIK"

Yarış tutkusunun hiçbir zaman bitmediğini söyleyen Aykan, “Elimizden geldiği kadar düzenlenen yarışlara katılmaya çalışıyoruz. Şu an kullandığım otomobili babam 1991 yılında sıfır olarak aldı ve yaklaşık 11 yıl bindikten sonra da sattı. Benim de çocukluğum bu araçta geçti. 20 yıl aradan sonra arabayı satış ilanlarında gördüm ve hemen satın aldım. Arabayı yarışlara katmak için 2 arkadaşımla birlikte baştan aşağı yenileyerek 120 bin lira para harcadık. Gece gündüz demeden çok uğraştık. Çoğu parçası burada olmadığı için hepsini dışarıdan getirttik” dedi.





"MOTORU TAMAMEN MODİFİYE EDİLDİ

Yeni model araçlar gibi bilgisayara bağlanabildiğini kaydeden Aykan, "Bu sayede aracın beynini kontrol edebiliyoruz. Yüksek hıza çıkabilmesi için nitrojen gazıyla yakıt takviyesi yapıyoruz. Antalya’da düzenlenen son yarışta 400 metreyi 13.5 saniyede tamamladık. Araç, 6 saniyede 100 kilometre hıza ulaşıyor. Motoru tamamen modifiye edildi ve turbosu da var. Kısacası motoru tamamen çelikten yapılmadır" diye konuştu.





"ÇEKİCİYLE ARACI KONYA'YA GÖTÜRDÜM"

Trafiğe çıkamadığı için aracı yarışlara çekiciyle götürüp getirdiğini anlatan Aykan, "Karaman’da pist sıkıntımız var. Bir biz değiliz yarışlara katılmak isteyen birçok arkadaşımız var. Bu zamana kadar diğer illerde yapılan yarışlara imkanlarımız doğrultusunda sadece biz katılabildik. Ama yarışlara katılmak isteyen çok arkadaşımız var. Karaman’da pist olmamasından dolayı yarışlara hazırlanabilmek için hafta boyunca ben 3 gün çekiciyle aracı Konya’ya götürüp orada hazırlanmak zorunda kaldım. Onun için Karaman’a pist yapılmasını istiyoruz" dedi.



