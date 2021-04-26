Karaman'da bir iş yerine giren sansar ilgi odağı oldu

Karaman'da bir iş yerine giren sansar ilgi odağı oldu

Karaman'da İsmail Şimşek'e ait olan iş yerine giren yavru sansar, görenlerin ilgisini çekti.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde elektronik eşya satan İsmail Şimşek'in dükkanına yavru sansar girdi. Sansar görenlerin ilgisini çekti. Bir süre sansarı seven esnaf, daha sonra ekiplere haber verdi.

NE OLDUĞUNU ANLAMADI

Ermenek'te elektronik eşya tamircisi İsmail Şimşek'in iş yerine açık olan kapıdan içeriye yavru sansar girdi. İlk önce ne olduğunu anlayamayan Şimşek, çevredeki esnaftan yardım istedi.

Arkadaşlarının yardımıyla sansarı yakalayan Şimşek, su verdi. Bir süre sansarı seven Şimşek ve yardıma gelenler, ihbar üzerine çağrılan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Karaman'da bir iş yerine giren sansar ilgi odağı oldu VİDEO

YAVRU SANSAR DOĞAYA BIRAKILACAK

Sansarın, veteriner tarafından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra doğaya bırakılacağı öğrenildi. İş yeri sahibi İsmail Şimşek, "Dükkanda, müşteriyle konuşurken iş yerimize türünü bilmediğimiz bir hayvan geldi. Sonra yakaladık, su verdik. Ardında doğa koruma ekiplerine haber verdik." dedi.