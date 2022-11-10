Karaman’da dünyanın en büyük buğday başağı mozaiği yapıldı

Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu tarafından tescili yapılan 800 metrekare büyüklüğündeki bisküviden yapılan buğday başağı mozaiği için 3 ton bisküvi kullanıldığı öğrenildi.

Karaman Tanıtım ve Turizm Derneği (KARTAP) tarafından, 3 tona yakın bisküvi kullanılarak dünyanın en büyük buğday başağı mozaiği yapıldı.

Mozaik, yapılan törenle davetlilerin beğenisine sunuldu.

2018 yılında 300 milyon dolarlık bisküvi ihracatıyla rekor kırılan Karaman’da yapılan buğday başağı mozaiğin, günler süren bir çalışma ile bitirildiği belirtildi.

“Her yönüyle geniş kitlelere tanıtılacaktır”

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, kentin birçok tarım ürününde olduğu gibi buğday üretimi konusunda çok elverişli, mümbit ve bereketli topraklara sahip olduğunu ifade etti.

Akkoyun, “Yine ilimiz sanayisi, gıda sektöründe başta bakliyat ve bisküvi olmak üzere birçok alanda ön plana çıkmaktadır. Ülkemizin bisküvi üretiminin yaklaşık yüzde 70-80’i Karaman’da gerçekleşmektedir. Buğdayın bisküviye ulaşan serüvenini konu alan bu rekor denemesi ile ilimizin bu potansiyeli, gücü, kıymeti herkes tarafından bilinecek ve kadim şehrimiz Karaman her yönüyle geniş kitlelere tanıtılacaktır.” dedi.

Tescillendi

İHA'nın haberine göre konuşmaların ardından bisküviden yapılan dünyanın en büyük buğday başağı mozaiği tescillendi ve tescil belgesi KARTAP Başkanı Rıza Duru’ya teslim edildi.

Daha sonra Karaman Valisi Akkoyun ve beraberindekiler, buğday başağı mozaiğine son bisküvileri koyarak tamamladı.

Törene katılan vatandaşlar ise buğday başağı mozaiği önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.