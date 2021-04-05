Karaman'da namaz sonrası camide mahsur kalan kişiyi polis ekipleri kurtardı

Rıza Ergin, namaz kıldığı sırada imamın cemaatten kimse kalmadığını zannederek kilitlediği camiden polis ekiplerinin yardımıyla çıktı.

Karaman'da, Rıza Ergin (44), yatsı namazını kılmak için Seki Çeşme Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki Boyahane Camisi'ne gitti.

Ergin burada namazını kıldı.

İMAM KİLİTLEYİP GİTTİ

Bu sırada cemaatin tamamının camiden çıktığını düşünen imam, kapıları kilitleyerek camiden ayrıldı.

Bir süre sonra camiden çıkmak isteyen Ergin, kapıların kilitli olduğunu fark etti.

POLİSTEN YARDIM İSTEDİ

Polisi arayarak yardım isteyen Ergin, caminin yakınında oturan ve caminin anahtarı bulunan Ömer Celal’in camiye gelerek kapıyı açmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

"MEĞER İMAM KAPIYI KİLİTLEMİŞ"

Ergin, gazetecilere, yatsı namazını kılmak için camiye girdiğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Bu camiyi çok seviyorum. Namazımı kılıp evime öyle gideyim diye camiye geldim. Yatsı namazını kılarken kapı gıcırtısı geldi. Bende acaba 'Biri namaz kılmaya mı geldi' diye düşündüm. Meğerse imam kapıyı kilitleyip gitmiş. Yaklaşık 1,5 saat içerde kaldım. Ben de polis aradım yardım istedim. Ekipler geldi ve kapıyı açtırdılar"